В Перми проверят случаи с пищевыми отравлениями на выпускном балу

Уточняется, что с 25 июня ведомство зарегистрировало несколько обращений в больницы жителей с признаками пищевого отравления. Ранее несколько местных СМИ писали, что подобные симптомы возникли у более чем 30 школьников после выпускного в заведении с банкетным залом в центре Перми.