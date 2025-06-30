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В Перми проверят случаи с пищевыми отравлениями на выпускном балу

Прокуратура проверяет случаи с пищевыми отравлениями на выпускном балу в Перми.

Источник: © РИА Новости

ПЕРМЬ, 29 июн — РИА Новости. Прокуратура начала проверку случаев отравлений людей в развлекательном заведении в центре Перми, сообщили РИА Новости в краевом надзорном ведомстве.

«Органами прокуратуры края взята на контроль ситуация с отравлением граждан в одном из развлекательных заведений города Перми», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что с 25 июня ведомство зарегистрировало несколько обращений в больницы жителей с признаками пищевого отравления. Ранее несколько местных СМИ писали, что подобные симптомы возникли у более чем 30 школьников после выпускного в заведении с банкетным залом в центре Перми.

Сейчас устанавливаются причины инцидента.