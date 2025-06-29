Mash: в Нижнем Новгороде подростки открыли огонь по автобусу с пассажирами

Очевидцы рассказали, что один из молодых людей, одетый во все черное, просунул руку с пистолетом в открытое окно автобуса и начал стрелять по салону. По их словам, в результате обстрела были разбиты стекла, а пассажиры легли на пол, чтобы укрыться от пуль. Сейчас полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, а пострадавшему пассажиру оказана медицинская помощь.