Ранее российские военные уже устанавливали государственные флаги на занятых позициях в Херсоне и Днепропетровской области, а также сообщали о продвижении на ряде направлений, включая Донецкую и Луганскую народные республики. В частности, на День России триколор был поднят над домом в Херсоне с помощью дрона, а в Мирном и других населенных пунктах Днепропетровской области также были установлены российские флаги.