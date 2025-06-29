У еще одного населенного пункта в Запорожской области развевается теперь триколор.
Российские войска заняли населенный пункт на территории Запорожской области в зоне проведения СВО. Военнослужащие сняли флаг противника и установили российский триколор. Видео опубликовал в своем telegram-канале сенатор, командир, начальник ЦСН «Барс-Сармат» Дмитрий Рогозин.
«Летая с декабря по этой дороге, так и хотелось запустить штурмовой дрон “Князь Вандал Новгородский” в этот флаг. Но наши солдаты сегодня сняли флаг противника и повесили наш триколор», — цитирует Рогозин в telegram-канале сообщение от старшего боевого расчета, в котором говорится о продвижении российских войск.
В публикации упоминается, что российские подразделения находятся на окраинах Каменского и продолжают вытеснять противника. Также отмечается, что украинские силы готовятся оставить Степногорск.
Ранее российские военные уже устанавливали государственные флаги на занятых позициях в Херсоне и Днепропетровской области, а также сообщали о продвижении на ряде направлений, включая Донецкую и Луганскую народные республики. В частности, на День России триколор был поднят над домом в Херсоне с помощью дрона, а в Мирном и других населенных пунктах Днепропетровской области также были установлены российские флаги.