В Перми начали расследовать массовое отравление во время выпускного

Выпускной состоялся 25 июня в банкетном зале на улице Монастырской с 17:00 до 23:00. На следующий день сын женщины пожаловался на ухудшение самочувствия — у него поднялась температура до 38 градусов и началась диарея. Позже о плохом самочувствии сообщили и другие дети, а также родители и учителя.