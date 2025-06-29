В Перми начали расследовать массовое отравление во время выпускного

Прокуратура взяла под контроль ситуацию с массовым отравлением в одном из развлекательных заведений Перми, сообщает пресс-служба ведомства Пермского края в Telegram.
«По предварительным данным, с 25 июня 2025 года зарегистрировано несколько обращений граждан в медицинские учреждения с признаками пищевого отравления», — говорится в сообщении.
Прокуратура проводит проверку обстоятельств и причин инцидента, а также изучает результаты эпидемиологического расследования.
Как сообщает агентство «Пермь Онлайн», мать одного из школьников рассказала, что ученики 11-го класса одной из пермских школ вместе с учителями и родителями пострадали от отравления во время празднования выпускного вечера. Всего пострадали более 30 человек.
Выпускной состоялся 25 июня в банкетном зале на улице Монастырской с 17:00 до 23:00. На следующий день сын женщины пожаловался на ухудшение самочувствия — у него поднялась температура до 38 градусов и началась диарея. Позже о плохом самочувствии сообщили и другие дети, а также родители и учителя.
Мать школьника также рассказала, что представитель банкетного зала пришёл в школу и сообщил о похожих случаях отравления после банкетов, прошедших 24 и 26 июня. По её словам, заведение не закрыли, так как мероприятия были уже оплачены. К расследованию подключились Роспотребнадзор и Следственный комитет, уточнила женщина.
В отзывах о банкетном зале на платформе 2ГИС пользователи отмечают случаи отравления после банкетов 24, 25 и 27 июня.