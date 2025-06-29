В Крыму назвали возможную причину крупного пожара в Алуште

Ранее региональное управление МЧС сообщало, что к тушению пожара в Алуште были привлечены два вертолета Ми-8, а также 151 специалист и 21 единица техники. Рост площади возгорания до пяти гектаров был обусловлен сильным ветром и труднодоступной местностью, однако распространение огня удалось остановить, и угрозы для ближайших населенных пунктов не возникло.