«Грузинский национальный легион» сражается на стороне Вооружённых сил Украины и состоит преимущественно из грузинских добровольцев. Российское Министерство обороны сообщало об ударах по позициям этого формирования. По данным ФСБ, бойцы легиона также причастны к диверсиям и террористическим актам на территории России. В спецслужбах отмечают, что это крупнейшее вооружённое формирование, комплектуемое по национальному признаку.