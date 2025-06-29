В Тбилиси доставили тело воевавшего за ВСУ грузина

В Тбилиси доставили тело Вано Надирадзе, погибшего в зоне военных действий на Украине, сообщает телеканал ТСН.
Надирадзе, которому было 55 лет, являлся бойцом «Грузинского национального легиона» — организации, признанной в России террористической и запрещённой. Осенью 2024 года он был заочно приговорён в России к 14 годам лишения свободы по статье 359 УК за участие в вооружённом конфликте в качестве наёмника.
По предварительной информации, Надирадзе скончался 29 июня от сердечного приступа, сообщает ТСН. В аэропорту его тело встречали родственники и друзья. Отмечается, что в церемонии впервые не участвовал почётный караул.
«Грузинский национальный легион» сражается на стороне Вооружённых сил Украины и состоит преимущественно из грузинских добровольцев. Российское Министерство обороны сообщало об ударах по позициям этого формирования. По данным ФСБ, бойцы легиона также причастны к диверсиям и террористическим актам на территории России. В спецслужбах отмечают, что это крупнейшее вооружённое формирование, комплектуемое по национальному признаку.
В июне 2024 года Росфинмониторинг внёс «Грузинский национальный легион» в список террористических и экстремистских организаций. Осенью того же года основатель подразделения Ушанги Мамулашвили был заочно приговорён к 23 годам заключения.