В Ленинградской области шестиклассник сгорел заживо в заброшке

По предварительным данным, двое школьников проникли в нежилое здание и попытались разжечь печь, находившуюся на чердаке. Для растопки они использовали бензин. Во время розжига горючее вещество пролилось и воспламенилось.
Один из мальчиков успел выбежать и позвонил в МЧС. Второй ребёнок выбраться не смог — его тело позже обнаружили пожарные. Прокуратура начала проверку инцидента.
А ранее в столичном ТЦ «Мегаполис» произошёл пожар. Возгорание случилось на третьем этаже нежилого здания на Митинской улице. Из ТЦ самостоятельно эвакуировались 70 человек. Сведений о пострадавших не поступало.