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В Ленинградской области шестиклассник сгорел заживо в заброшке

В селе Перово под Санкт-Петербургом в результате пожара в заброшенном здании погиб 12-летний мальчик. Об этом сообщил телеканал 78.ru.

Источник: Life.ru

По предварительным данным, двое школьников проникли в нежилое здание и попытались разжечь печь, находившуюся на чердаке. Для растопки они использовали бензин. Во время розжига горючее вещество пролилось и воспламенилось.

Один из мальчиков успел выбежать и позвонил в МЧС. Второй ребёнок выбраться не смог — его тело позже обнаружили пожарные. Прокуратура начала проверку инцидента.

А ранее в столичном ТЦ «Мегаполис» произошёл пожар. Возгорание случилось на третьем этаже нежилого здания на Митинской улице. Из ТЦ самостоятельно эвакуировались 70 человек. Сведений о пострадавших не поступало.