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Машина влетела в остановку, на которой стояли люди в Нижнем Новгороде. Видео

Вечером 29 июня в Нижнем Новгороде иномарка вылетела на остановку с людьми. В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие. Об этом рассказали представители полиции.

Полиция устанавливает причины аварии.

Вечером 29 июня в Нижнем Новгороде иномарка вылетела на остановку с людьми. В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие. Об этом рассказали представители полиции.

«На улице Бекетова около 21:50 автомобиль Honda столкнулся с машиной ZAZ. После этого Honda отбросило в остановку общественного транспорта, где в этот момент находились люди», — сообщается в telegram-канале «Полиция Нижегородской области».

Уточняется, что в аварии два человека погибли. Еще двое пострадали и с травмами доставлены в больницу, отметили в полиции.