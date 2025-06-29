Машина влетела в остановку, на которой стояли люди в Нижнем Новгороде. Видео

Полиция устанавливает причины аварии.
Вечером 29 июня в Нижнем Новгороде иномарка вылетела на остановку с людьми. В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие. Об этом рассказали представители полиции.
«На улице Бекетова около 21:50 автомобиль Honda столкнулся с машиной ZAZ. После этого Honda отбросило в остановку общественного транспорта, где в этот момент находились люди», — сообщается в telegram-канале «Полиция Нижегородской области».
Уточняется, что в аварии два человека погибли. Еще двое пострадали и с травмами доставлены в больницу, отметили в полиции.