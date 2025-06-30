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В Крыму стабилизировалась ситуация с лесным пожаром у Алушты

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн — РИА Новости. Ситуация с лесным пожаром на южном берегу Крыма возле Алушты стабилизировалась, распространения огня и угрозы населению нет, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Алексей Еременко.

Источник: © РИА Новости

Ранее в МЧС РФ сообщили, что сухая растительность загорелась в поселке Лазурное возле Алушты на площади один гектар, тушение пожара осложняет труднодоступная местность, скальный массив и ветер. Позже площадь пожара увеличилась до пяти гектаров, к тушению привлекли два вертолета. По информации министра экологии и природных ресурсов республики Ольги Шевцовой, предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

«Ситуация на месте пожара стабилизировалась. Ситуация на данный момент полностью находится под контролем. Распространения огня нет. Наблюдаются отдельные очаги тления и горения непосредственно в очаге пожара. Площадь не увеличилась… Прогноз благополучный, угрозы как жителям поселка, так и гостям никакой абсолютно нет», — сказал Еременко журналистам.

По его словам, сил и средств для тушения пожара достаточно, в его ликвидации принимают участие более 300 человек и 50 единиц техники, создано пять боевых участков.

«Мы будем продолжать тушить пожар с утра. По необходимости будет подняты также воздушные суда МЧС России, которые будут заниматься проливом очага горения», — сказал министр.