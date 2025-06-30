В Крыму стабилизировалась ситуация с лесным пожаром у Алушты

Ранее в МЧС РФ сообщили, что сухая растительность загорелась в поселке Лазурное возле Алушты на площади один гектар, тушение пожара осложняет труднодоступная местность, скальный массив и ветер. Позже площадь пожара увеличилась до пяти гектаров, к тушению привлекли два вертолета. По информации министра экологии и природных ресурсов республики Ольги Шевцовой, предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.