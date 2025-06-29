Две женщины погибли в результате ДТП в Нижнем Новгороде, двое пострадали

Днем ранее, 28 июня, на Ставрополье случилась еще одна трагедия. По данным местной Госавтоинспекции, водитель Renault Duster выехал на встречную полосу, где это было разрешено, и столкнулся с ВАЗ-2104. В результате аварии погибли пять человек, двое получили травмы.