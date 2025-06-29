Две женщины погибли в результате ДТП в Нижнем Новгороде, двое пострадали

В Нижнем Новгороде произошла авария, унесшая жизни двух человек. Как сообщили в региональном управлении МВД, около 21:50 столкнулись автомобили Honda и ЗАЗ.
Иномарку отбросило на остановку общественного транспорта, где находились люди. В результате два человека погибли, еще двое, включая несовершеннолетнего, получили травмы и были доставлены в больницу. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.
В управлении МЧС уточнили, что погибшие — две женщины, находившиеся на остановке. Также пострадали три человека, среди которых ребенок.
Днем ранее, 28 июня, на Ставрополье случилась еще одна трагедия. По данным местной Госавтоинспекции, водитель Renault Duster выехал на встречную полосу, где это было разрешено, и столкнулся с ВАЗ-2104. В результате аварии погибли пять человек, двое получили травмы.