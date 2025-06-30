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Минобороны доложило об отражении атаки БПЛА в Азовском море

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Азовского моря вечером 29 июня. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Два БПЛА были сбиты над акваторией Азовского моря.

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Азовского моря вечером 29 июня. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«С 23:00 мск 29 июня до 0:00 мск 30 июня дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.

В начале июня российские силы ПВО уже отражали массированные атаки украинских беспилотников. Тогда за одну ночь было уничтожено 29 дронов над Белгородской, Ростовской и Воронежской областями.

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