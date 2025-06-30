Туристка прокатилась на аттракционе без сознания: что произошло с отдыхающей на курорте

На пляже станицы Голубицкая женщина потеряла сознание во время полета на парашюте над морем. На старте полета крепление оторвалось и ударило ее по голове. Туристка сразу потеряла сознание, но организатор, управлявший катером, не заметил этого и продолжал катать ее по воде весь запланированный сеанс.