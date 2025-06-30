Туристка прокатилась на аттракционе без сознания: что произошло с отдыхающей на курорте

В Краснодарском крае произошел несчастный случай с туристкой на аттракционе. Женщина прокатилась на парашюте без сознания. Об этом сообщает RT.
На пляже станицы Голубицкая женщина потеряла сознание во время полета на парашюте над морем. На старте полета крепление оторвалось и ударило ее по голове. Туристка сразу потеряла сознание, но организатор, управлявший катером, не заметил этого и продолжал катать ее по воде весь запланированный сеанс.
Очевидцы рассказали, что после приземления женщина с трудом передвигалась и жаловалась на плохое самочувствие. Ей потребовалась помощь медиков. Других подробнотей о состоянии женщины нет.
Ранее KP.RU сообщал о трагедии в Кабардино-Балкарии. В урочище Джилы-су 62-летняя туристка, приехавшая с экскурсионной группой, сорвалась со смотровой площадки в обрыв и разбилась о скалы.