Ричмонд
+32°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны РФ: ПВО сбила два украинских дрона над акваторией Азовского моря

В период с 23:00 29 июня по 00:00 30 июня по московскому времени расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолётного типа над акваторией Азовского моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Источник: Life.ru

«С 23.00 мск 29 июня до 0.00 мск 30 июня дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над акваторией Азовского моря», — уточнили в ведомстве.

Ранее два человека пострадали в российском регионе из-за атак БПЛА. Вражеский дрон атаковал деревню Сухую Рыльского района, был ранен 48-летний мужчина. Ещё один удар Вооружённых сил Украины пришёлся на деревню Кекино Глушковского района, там пострадал 47-летний мужчина.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше