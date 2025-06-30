Минобороны РФ: ПВО сбила два украинских дрона над акваторией Азовского моря

«С 23.00 мск 29 июня до 0.00 мск 30 июня дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над акваторией Азовского моря», — уточнили в ведомстве.
Ранее два человека пострадали в российском регионе из-за атак БПЛА. Вражеский дрон атаковал деревню Сухую Рыльского района, был ранен 48-летний мужчина. Ещё один удар Вооружённых сил Украины пришёлся на деревню Кекино Глушковского района, там пострадал 47-летний мужчина.
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