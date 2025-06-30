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Минобороны сообщило об уничтожении двух БПЛА над Азовским морем

Дроны ВСУ ликвидированы вечером 29 июня над акваторией Азовского моря.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 29 июня украинские беспилотные летательные аппараты замечены над акваторией Азовского моря. Средствам противовоздушной обороны удалось ликвидировать дроны. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

В ведомстве уточнили, что беспилотные летательные аппараты уничтожены в период с 23:00 до 00:00. В течение часа сбили два БПЛА.

«С 23.00 мск 29 июня до 0.00 мск 30 июня дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Азовского моря», — сказано в оповещении Минобороны.

Прошлой ночью, 29 июня, силам ПВО удалось сбить БПЛА в Куйбышевском районе Ростовской области. О пострадавших и последствиях на земле не сообщалось. По словам врио губернатора Юрия Слюсаря, информация будет уточняться.

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