Минобороны сообщило об уничтожении двух БПЛА над Азовским морем

Вечером 29 июня украинские беспилотные летательные аппараты замечены над акваторией Азовского моря. Средствам противовоздушной обороны удалось ликвидировать дроны. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
В ведомстве уточнили, что беспилотные летательные аппараты уничтожены в период с 23:00 до 00:00. В течение часа сбили два БПЛА.
«С 23.00 мск 29 июня до 0.00 мск 30 июня дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Азовского моря», — сказано в оповещении Минобороны.
Прошлой ночью, 29 июня, силам ПВО удалось сбить БПЛА в Куйбышевском районе Ростовской области. О пострадавших и последствиях на земле не сообщалось. По словам врио губернатора Юрия Слюсаря, информация будет уточняться.