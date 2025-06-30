На Крымском мосту приостановили движение автомобилей

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — отмечено в сообщении.
Помимо этого, находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
12 июня сообщалось, что более 700 автомобилей встали в пробке у Крымского моста. До этого Минобороны России информировало о перехвате над Крымом двух украинских беспилотников.
Движение по мосту перекрывали с 26 на 27 июня. При этом причины ввода ограничений не раскрывались.