Прокуратура Перми проверяет случаи пищевых отравлений на выпускном балу

Отмечается, что с 25 июня в больницы города обратились несколько человек с симптомами пищевого отравления. По данным местных «КП-Омск», пострадали более 30 школьников, отмечавших выпускной в банкетном зале в центре города. Сейчас специалисты выясняют причины случившегося.