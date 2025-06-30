Прокуратура Перми проверяет случаи пищевых отравлений на выпускном балу

Прокуратура Пермского края начала проверку из-за отравлений в одном из развлекательных заведений Перми, сообщили в ведомстве. Ситуация находится под контролем надзорных органов.
Отмечается, что с 25 июня в больницы города обратились несколько человек с симптомами пищевого отравления. По данным местных «КП-Омск», пострадали более 30 школьников, отмечавших выпускной в банкетном зале в центре города. Сейчас специалисты выясняют причины случившегося.
Ранее в оздоровительном лагере «Огонек» в городе Маркс Саратовской области произошло массовое отравление. Замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер сообщил, что 15 детей были госпитализированы и находятся на лечении. Министр здравоохранения Саратовской области Владимир Дудаков уточнил, что число пострадавших детей достигало 18. Роспотребнадзор закрыл лагерь, всех детей эвакуировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за нарушения санитарных норм.