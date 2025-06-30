Средства ПВО ликвидировали два беспилотника ВСУ над Азовским морем

Силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских БПЛА над Азовским морем. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщили в Министерстве обороны России.
— С 23:00 по московскому времени 29 июня до 0:00 30 июня дежурными средствами ПВО были уничтожены два украинских беспилотника над акваторией Азовского моря, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Бойцы Вооруженных сил РФ изобрели новый способ борьбы с украинскими БПЛА. По словам военных, они просто немного доработали дрон, привязав к нему веревку. По задумке веревка должна цеплять лопасти украинских беспилотников, после чего они падают вниз.
29 июня система противовоздушной обороны уничтожила три украинских беспилотника в период с 16:00 до 18:00.
Минобороны РФ 28 июня сообщило об уничтожении 31 украинского беспилотника в ночное время над регионами страны. Наибольшее количество дронов — девять — было сбито над Крымом.