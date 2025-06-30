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В Нижнем Новгороде автомобиль влетел в остановку, есть погибшие

В Нижнем Новгороде в результате столкновения двух автомобилей погибли два человека. Одна из машин после удара вылетела на остановку общественного транспорта, где находились люди. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. Инцидент произошёл на улице Бекетова в воскресенье около 21.50.

Источник: Life.ru

Момент ДТП. Видео © Telegram / Полиция Нижегородской области.

«По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей Honda и “ЗАЗ”. После столкновения иномарку отбросило в остановку общественного транспорта, где в этот момент находились люди. В результате ДТП два человека погибли, ещё два человека, один из которых несовершеннолетний, получили телесные повреждения и были госпитализированы», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По данным регионального управления МЧС, погибли две женщины, ожидавшие транспорт на остановке. Пострадали трое, включая ребёнка.

Ранее в Михайловском районе Волгоградской области произошло столкновение легкового автомобиля с двумя грузовиками, в результате которого погибли двое детей. По предварительным данным, дети не были пристёгнуты во время ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.