В Нижнем Новгороде автомобиль влетел в остановку, есть погибшие

Момент ДТП. Видео © Telegram / Полиция Нижегородской области.
«По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей Honda и “ЗАЗ”. После столкновения иномарку отбросило в остановку общественного транспорта, где в этот момент находились люди. В результате ДТП два человека погибли, ещё два человека, один из которых несовершеннолетний, получили телесные повреждения и были госпитализированы», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По данным регионального управления МЧС, погибли две женщины, ожидавшие транспорт на остановке. Пострадали трое, включая ребёнка.
Ранее в Михайловском районе Волгоградской области произошло столкновение легкового автомобиля с двумя грузовиками, в результате которого погибли двое детей. По предварительным данным, дети не были пристёгнуты во время ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.