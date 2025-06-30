В Нижнем Новгороде автомобиль влетел в остановку, есть погибшие

«По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей Honda и “ЗАЗ”. После столкновения иномарку отбросило в остановку общественного транспорта, где в этот момент находились люди. В результате ДТП два человека погибли, ещё два человека, один из которых несовершеннолетний, получили телесные повреждения и были госпитализированы», — говорится в сообщении.