В Германии женщина и ребенок найдены мертвыми на лесной тропе

Всего за три дня до этого на месте обнаружения тел произошло ограбление. На 40-летнюю женщину и ее годовалого ребенка напали двое. Преступники попытались вырвать сумочку женщины, в конечном итоге украли ее серьги и скрылись на BMW X6. Полиция ищет свидетелей по этому делу и сейчас расследует связь между двумя инцидентами.