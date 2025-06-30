В Германии женщина и ребенок найдены мертвыми на лесной тропе

Прохожие нашли мертвую женщину и мертвого ребенка на лесной тропе в Дорстен-Хольстерхаузене (Северный Рейн-Вестфалия) в Германии.
«Были признаки насилия», — заявила представительница полиции Реклингхаузена. Расследование пока продолжается.
По данным местной газеты, возраст погибшей матери составляет от 25 до 35 лет, а ребенка — от двух до трех лет. Также сообщается, что на теле матери были обнаружены черепно-мозговые травмы.
Всего за три дня до этого на месте обнаружения тел произошло ограбление. На 40-летнюю женщину и ее годовалого ребенка напали двое. Преступники попытались вырвать сумочку женщины, в конечном итоге украли ее серьги и скрылись на BMW X6. Полиция ищет свидетелей по этому делу и сейчас расследует связь между двумя инцидентами.
Мужчине было около 50 лет, рост около 1,80 м, плотного телосложения. У него были черные волосы средней длины, он был одет в черные джинсы и белую футболку.
Сообщница была примерно того же возраста и также ростом 1,80 м. Она была плотного телосложения и носила синее платье и хиджаб красного, белого и желтого цветов.