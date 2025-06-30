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Неизвестный зарезал мужчину на детской площадке на юго-западе Москвы и сбежал

Неизвестный зарезал мужчину на детской площадке на юго-западе столицы и скрылся с места преступления. Он объявлен в розыск. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщил источник РЕН ТВ.

Неизвестный зарезал мужчину на детской площадке на юго-западе столицы и скрылся с места преступления. Он объявлен в розыск. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщил источник РЕН ТВ.

По его данным, злоумышленник нанес не менее четырех ударов ножом мужчине в область груди в сквере на Профсоюзной улице.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

28 июня тело 65-летней пенсионерки с ножевыми ранениями обнаружили в квартире на севере Москвы. Трагедия произошла в многоэтажном доме на Фестивальной улице.

Сотрудники правоохранительных органов установят все обстоятельства случившегося и выяснят, кто расправился с женщиной.

Столичного адвоката Сергея Зуева арестовали по делу об убийстве своего знакомого на почве разногласий из-за продажи ему недвижимости. По версии следователей, обвиняемый зарезал мужчину, а после сжег его тело в кремационной печи на своей ферме по разведению скота.