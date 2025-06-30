Неизвестный зарезал мужчину на детской площадке на юго-западе Москвы и сбежал

Столичного адвоката Сергея Зуева арестовали по делу об убийстве своего знакомого на почве разногласий из-за продажи ему недвижимости. По версии следователей, обвиняемый зарезал мужчину, а после сжег его тело в кремационной печи на своей ферме по разведению скота.