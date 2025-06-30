Ричмонд
+32°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опасность атаки БПЛА объявили в нескольких регионах России, есть раненые: онлайн-трансляция

Угрозу атаки БПЛА объявили в Курской области и Краснодарском крае, также Минобороны сообщает об атаке беспилотников над Азовским морем. Под Курском уже есть пострадавшие — мужчины получили осколочные ранения после налета дрона. Подробности о происходящем — в материале URA.RU.

БПЛА атакуют регионы России.

Угрозу атаки БПЛА объявили в Курской области и Краснодарском крае, также Минобороны сообщает об атаке беспилотников над Азовским морем. Под Курском уже есть пострадавшие — мужчины получили осколочные ранения после налета дрона. Подробности о происходящем — в материале URA.RU.

02:39 Еще один удар пришелся на деревню Кекино. Там у 47-летнего мужчины осколочные ранения ног, заявил Александр Хинштейн.

02:39 Дрон атаковал деревню Сухую Рыльского района в Курской области. Ранен 48-летний мужчина: у него осколочные ранения головы, груди, рук и ног, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше