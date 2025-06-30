Во второй день протестов в Сербии участники акций призывают к неповиновению

29 июня в Белграде группа граждан собралась перед зданием Высшей прокуратуры с требованием освободить задержанных. Студенты провели акцию в районе Земун, а их сторонники перекрыли движение в ряде районов столицы, установив заграждения из мусорных контейнеров. На отдельных участках появились палатки, а одним из символических центров протестов стал мост Газела — важнейшая транспортная артерия, соединяющая две части города.
Протестующие также заблокировали другие ключевые точки городской инфраструктуры, включая дорожный узел Автокоманда, связывающий центр Белграда с югом и автомагистралью на Ниш, а также участки в районах Палилула, Врачар, Раковица и Чукарица. Масштабная децентрализованная блокада привела к значительным перебоям в транспортной системе, движение общественного транспорта фактически остановлено.
Аналогичные протесты проходят в других городах страны, в том числе в Нови-Саде и Нише. Участники акций требуют освобождения задержанных, назначения выборов, а также демонтажа палаточного лагеря сторонников президента Александара Вучича в центре Белграда.
На фоне происходящего в соцсетях начали появляться видеозаписи, на которых запечатлены поврежденные офисы правящей Сербской прогрессивной партии. Пользователи делятся кадрами с разбитыми окнами и следами вандализма на фасадах зданий.
Полиция сохраняет пассивную позицию и не вмешивается в действия протестующих, несмотря на многочисленные блокировки движения и перекрытия улиц.
Акция 28 июня
По информации МВД Сербии, 28 июня в несанкционированной оппозиционной акции протеста приняли участие около 36 тыс. человек. В ходе столкновений с протестующими сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить спецсредства, чтобы вытеснить их с ряда центральных улиц. В результате беспорядков в Белграде пострадали 48 сотрудников полиции, задержаны 77 человек, в том числе 1 несовершеннолетний.
Как ранее сообщало правоохранительное ведомство, по поручению Высшей прокуратуры Белграда были задержаны шесть человек, подозреваемых в подготовке насильственного свержения конституционного строя. По данным следствия, 21 июня задержанные встретились в одном из отелей в городе Кралево, где обсуждали план насильственной смены власти в Сербии. По информации МВД, они намеревались совершить нападения на представителей госорганов, предпринять попытки разоружения сотрудников полиции, ворваться в здания правительства, других государственных учреждений, а также в редакции Радио и телевидения Сербии (РТС), телеканала Happy и портала Informer, с применением огнестрельного оружия.
Президент Сербии Александар Вучич ранее 29 июня, комментируя субботние беспорядки, заявил о победе государства над протестующими. По его словам, «Сербия победила, потому что Сербию нельзя победить насилием». Сербский лидер отдельно подчеркивал, что не намерен помиловать никого из задержанных. Участники беспорядков, по его словам, озвучивали «прямой призыв к гражданским столкновениям и нападениям на полицию».