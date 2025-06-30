Во второй день протестов в Сербии участники акций призывают к неповиновению

Как ранее сообщало правоохранительное ведомство, по поручению Высшей прокуратуры Белграда были задержаны шесть человек, подозреваемых в подготовке насильственного свержения конституционного строя. По данным следствия, 21 июня задержанные встретились в одном из отелей в городе Кралево, где обсуждали план насильственной смены власти в Сербии. По информации МВД, они намеревались совершить нападения на представителей госорганов, предпринять попытки разоружения сотрудников полиции, ворваться в здания правительства, других государственных учреждений, а также в редакции Радио и телевидения Сербии (РТС), телеканала Happy и портала Informer, с применением огнестрельного оружия.