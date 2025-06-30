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В Индонезии при посадке едва не перевернулся Boeing 737 с 141 пассажиром

Причиной случившегося, по предварительным данным, стали сильный ветер и ливень.

Источник: Аргументы и факты

Пассажирское воздушное судно едва не перевернулось при посадке в Индонезии, информирует FL360aero.

Инцидент случился в аэропорту Сукарно-Хатта в Тангеранге. На борту самолёта Boeing 737 находился 141 человек.

Причиной случившегося, по предварительным данным, стали сильный ветер и ливень.

«При приближении к взлетно-посадочной полосе сильный боковой ветер сдул самолёт и накренил его на бок», — говорится в сообщении.

Экипажу удалось справиться с ситуацией. Борт благополучно приземлился. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в городе Орландо в Соединённых Штатах самолёт перед взлётом загорелся на взлётно-посадочной полосе. На борту находилось около 300 пассажиров.