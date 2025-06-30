В Индонезии при посадке едва не перевернулся Boeing 737 с 141 пассажиром

Пассажирское воздушное судно едва не перевернулось при посадке в Индонезии, информирует FL360aero.
Инцидент случился в аэропорту Сукарно-Хатта в Тангеранге. На борту самолёта Boeing 737 находился 141 человек.
Причиной случившегося, по предварительным данным, стали сильный ветер и ливень.
«При приближении к взлетно-посадочной полосе сильный боковой ветер сдул самолёт и накренил его на бок», — говорится в сообщении.
Экипажу удалось справиться с ситуацией. Борт благополучно приземлился. В результате случившегося никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в городе Орландо в Соединённых Штатах самолёт перед взлётом загорелся на взлётно-посадочной полосе. На борту находилось около 300 пассажиров.