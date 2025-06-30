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Подросток решил спрятаться от дождя в трансформаторной будке и впал в кому

В Дагестане подросток спрятался от дождя в трансформаторной будке и впал в кому.

Источник: Комсомольская правда

В Дагестане 15-летний подросток пострадал от удара током, укрываясь от дождя в трансформаторной будке, сообщила Гаяна Гариева, руководитель пресс-службы МВД по республике.

Инцидент произошел в Карабудахкентском районе. Мальчика срочно доставили в больницу, где он находится в коме.

«В Карабудахкентском районе 15-летний мальчик получил поражение электрическим током, спрятавшись от дождя в трансформаторной будке», — написала Гариева в своем Telegram-канале.

В другом случае, в Белгородской области, 13-летняя девочка погибла от удара током в контактном фонтане. Трагедия случилась 2 июня в центральном парке поселка Томаровка. По данным регионального Следственного комитета, девочка получила смертельный удар током во время игры. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Для выяснения причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.