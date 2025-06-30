Подросток решил спрятаться от дождя в трансформаторной будке и впал в кому

В другом случае, в Белгородской области, 13-летняя девочка погибла от удара током в контактном фонтане. Трагедия случилась 2 июня в центральном парке поселка Томаровка. По данным регионального Следственного комитета, девочка получила смертельный удар током во время игры. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Для выяснения причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.