На всей территории Краснодарского края объявили беспилотную опасность

В ночь на 30 июня в Краснодарском крае объявили беспилотную опасность. Оповещение распространяется на всю территорию региона. Об этом уведомили в приложении МЧС РФ.
В сообщении предупредили жителей о возможном падении фрагментов беспилотных летательных аппаратов. Граждан призвали к бдительности. В оповещении также порекомендовали отойти от окон и найти укрытие.
«Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории края объявлена беспилотная опасность», — говорится в уведомлении.
В Минобороны России сообщили о ликвидации нескольких беспилотных летательных аппаратов над Азовским морем. Отмечается, что средствам ПВО удалось обезвредить два дрона ВСУ. Они сбиты вечером 29 июня, в период с 23:00 до 00:00.