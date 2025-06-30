Ричмонд
+32°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На всей территории Краснодарского края объявили беспилотную опасность

В МЧС оповестили жителей Краснодарского края об угрозе атаки БПЛА.

В ночь на 30 июня в Краснодарском крае объявили беспилотную опасность. Оповещение распространяется на всю территорию региона. Об этом уведомили в приложении МЧС РФ.

В сообщении предупредили жителей о возможном падении фрагментов беспилотных летательных аппаратов. Граждан призвали к бдительности. В оповещении также порекомендовали отойти от окон и найти укрытие.

«Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории края объявлена беспилотная опасность», — говорится в уведомлении.

В Минобороны России сообщили о ликвидации нескольких беспилотных летательных аппаратов над Азовским морем. Отмечается, что средствам ПВО удалось обезвредить два дрона ВСУ. Они сбиты вечером 29 июня, в период с 23:00 до 00:00.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше