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В Белоруссии предотвратили взрывы на стратегических объектах страны

КГБ Белоруссии предотвратил взрыв на стратегических объектах страны.

Источник: © Sputnik / Виктор Толочко

МИНСК, 30 июн — РИА Новости. Комитет госбезопасности Белоруссии предотвратил готовившийся взрыв на стратегических объектах страны, передает телеканал ОНТ.

«Комитет госбезопасности провел многоходовую спецоперация под названием “Гарпун”. В итоге удалось вытащить из-за рубежа организатора группы, которая готовила ударные дроны, чтобы буквально взорвать белорусские стратегические объекты. Эта операция продолжалась 732 дня», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что деструктивные силы после провала госпереворота в 2020 году не угомонились и вынашивают планы по силовой атаке на страну.

Подчеркивается, что апогеем операции внешней разведки КГБ стала доставка в Белоруссию Павла Белютина. Другие подробности обнародуют позднее.

Гостелеканал «Беларусь 1» сообщил 5 мая о задержании и доставке на территорию республики экстремиста Павла Белютина, который входил в группу, планировавшую атаку дронами на Белорусскую АЭС.

Начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек тогда заявил, что подробности этой операции будут представлены позже.

В июле 2024 года выехавшая из Белоруссии и потом вернувшаяся назад оппозиционная активистка Ольга Тишкевич заявила в интервью телеканалу ОНТ, что представители радикальной белорусской оппозиции в Литве планировали нанесение ударов дронами по белорусской территории, а экс-ученый хотел распылить с воздуха радионуклиды. По ее словам, в частности, нанести удар БПЛА планировалось по Белорусской АЭС. Среди тех, кто вынашивал план атаки на энергетические объекты Тишкевич упоминала Белютина.

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