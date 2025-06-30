На Крымском мосту восстановили движение

Перекрыли движение в воскресенье в 23.48 мск, причины не уточнялись.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.
Открыли движение по мосту в 0.55 мск.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.
Перекрыли движение в воскресенье в 23.48 мск, причины не уточнялись.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.
Открыли движение по мосту в 0.55 мск.