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В Нижнем Новгороде автомобиль вылетел на остановку, два человека погибли

Правоохранители показали кадры с места случившегося.

Источник: Аргументы и факты

Два человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Нижнем Новгороде, где машину отбросило на остановку общественного транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Ещё два человека, в том числе ребёнок, получили травмы.

Инцидент случился вечером в воскресенье на улице Бекетова. По предварительным данным правоохранителей, столкнулись Honda и ЗАЗ. После столкновения автомобиль Honda «отбросило в остановку общественного транспорта, где в этот момент находились люди».

«В результате ДТП два человека погибли, ещё два человека, один из которых несовершеннолетний, получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

МВД в своём Telegram-канале показало кадры с места случившегося.

Ранее сообщалось, что в Кургане на остановке общественного транспорта автомобиль «ГАЗель» врезался в пассажирский автобус. Травмы получил один человек.