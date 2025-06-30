В Нижнем Новгороде автомобиль вылетел на остановку, два человека погибли

Два человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Нижнем Новгороде, где машину отбросило на остановку общественного транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.
Ещё два человека, в том числе ребёнок, получили травмы.
Инцидент случился вечером в воскресенье на улице Бекетова. По предварительным данным правоохранителей, столкнулись Honda и ЗАЗ. После столкновения автомобиль Honda «отбросило в остановку общественного транспорта, где в этот момент находились люди».
«В результате ДТП два человека погибли, ещё два человека, один из которых несовершеннолетний, получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
МВД в своём Telegram-канале показало кадры с места случившегося.
Ранее сообщалось, что в Кургане на остановке общественного транспорта автомобиль «ГАЗель» врезался в пассажирский автобус. Травмы получил один человек.