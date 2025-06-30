Израиль разбомбил несколько школ в Газе: есть погибшие

Израиль обстрелял три школы в секторе Газа, где располагались перемещенные из пострадавших от боевых действий районов анклава. В результате удара погибли минимум семь человек, сообщает телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на медицинскую службу сектора.
«Четыре человека погибли, несколько пострадали в результате обстрела школы с перемещенными лицами в Джабалии. Еще три человека погибли, несколько пострадали в такой же школе в районе Аз-Зейтун», — говорится в сообщении.
Также была атакована школа в Аль-Туффе. Однако число погибших и пострадавших в ней пока не известно. Школы располагались на севере сектора Газа.
Ранее «МК» писал, что, по меньшей мере, 37 палестинцев были убиты в понедельник в результате новых обстрелов в Газе возле центров распределения продовольствия, которыми управляют частные американские подрядчики и которые охраняются израильскими войсками.