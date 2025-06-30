«732 дня»: спецоперация КГБ Белоруссии предотвратила атаки группировки радикалов

Согласно информации журналистов, КГБ Республики Беларусь при поддержке коллег из силовых ведомств дружественных стран смог обнаружить и доставить на территорию страны главаря экстремистской группировки, которая готовилась провести серию диверсий. По данным телеканала, радикалы собирались с помощью воздушных беспилотников атаковать государственные объекты стратегического значения.