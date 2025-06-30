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«732 дня»: спецоперация КГБ Белоруссии предотвратила атаки группировки радикалов

Сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии в рамках спецоперации «Гарпун» предотвратили диверсии на территории государства.

Сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии в рамках спецоперации «Гарпун» предотвратили диверсии на территории государства. Подробности приводит «Общественное телевидение».

«Эта операция продолжалась 732 дня! И все получилось, несмотря на огромный риск», — отметили на ОНТ.

Согласно информации журналистов, КГБ Республики Беларусь при поддержке коллег из силовых ведомств дружественных стран смог обнаружить и доставить на территорию страны главаря экстремистской группировки, которая готовилась провести серию диверсий. По данным телеканала, радикалы собирались с помощью воздушных беспилотников атаковать государственные объекты стратегического значения.

Стоит отметить, что сторонники экстремистских идеологий уже неоднократно пытались подготовить нападения на критическую инфраструктуру Белоруссии. В мае текущего года российские силовики помогли коллегам из Республике Беларусь задержать террориста, собиравшегося совершить теракт на атомной электростанции.