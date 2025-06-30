Бастрыкин поручил завести уголовное дело после избиения ребенка на Камчатке

Двое сыновей мигрантов избили 11-летнего школьника в подмосковных Мытищах на глазах у своей матери. Она посмотрела на происходящее, а потом усадила детей в автомобиль и уехала. Потерпевшему диагностировали сотрясение мозга. Его мать обратилась в полицию, но хулиганы продолжают ходить в школу и хвастаться своей безнаказанностью. Теперь в обстоятельствах инцидента разбирается Следственный комитет. «Вечерняя Москва» узнала, понесут ли виновники ответственность за насилие.