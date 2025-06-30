Вдова экс-премьера Японии поблагодарила его за встречу с Путиным

Ранее вдова Акиэ Абэ посетила с визитом Москву. На встрече с Путиным она заявила, что для нее было бы счастьем развитие контактов между двумя странами. Ее скончавшийся муж активно поддерживал теплые отношения с Путиным. Сама Акиэ Абэ прошла длинный путь, работала в японских медиа и образовательных учреждениях, а ее нынешний визит в РФ может свидетельствовать о стремлении японской стороны к диалогу.