Группа несовершеннолетних обстреляла автобус в Нижнем Новгороде

Согласно сообщениям очевидцев, один из участников группы в чёрной одежде просунул руку с травматическим пистолетом в открытое окно автобуса и несколько раз выстрелил внутрь. Свидетели утверждают, что всего было произведено не менее семи выстрелов. В салоне оказались повреждены стёкла, пассажиры попытались укрыться, упав на пол.