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В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел мощный взрыв

Кроме того, сирены включены в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.

Источник: Аргументы и факты

В Харькове на Украине произошёл взрыв, сообщает телеканал «Общественное».

«В Харькове был слышен взрыв», — рассказали украинские журналисты.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Харьковской области объявили тревогу с воздуха. Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Кроме того, сирены включены в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье российские военные осуществили массированную атаку по военным объектам на Украине.

Военный эксперт Владислав Шурыгин назвал цели массированного удара. В частности, по его словам, речь идёт о местах производства, которые украинцы пытаются прятать.