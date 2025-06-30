В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел мощный взрыв

В Харькове на Украине произошёл взрыв, сообщает телеканал «Общественное».
«В Харькове был слышен взрыв», — рассказали украинские журналисты.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Харьковской области объявили тревогу с воздуха. Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Кроме того, сирены включены в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье российские военные осуществили массированную атаку по военным объектам на Украине.
Военный эксперт Владислав Шурыгин назвал цели массированного удара. В частности, по его словам, речь идёт о местах производства, которые украинцы пытаются прятать.