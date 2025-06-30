В Дагестане ударило током юношу, укрывавшегося от дождя в трансформаторной будке

23 июня грибник получил ожоги второй степени после того, как дотронулся до дерева, стоящего под линией электропередачи, в Псковской области. 39-летний житель деревни Волчьи Ямы отправился за грибами в лес. В один момент он наткнулся на полянку, которая была усыпана грибами. Увлекшись сборами, он не заметил стоящую рядом ЛЭП.