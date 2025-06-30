В Дагестане ударило током юношу, укрывавшегося от дождя в трансформаторной будке

В Республике Дагестан подросток пострадал, когда решил спрятаться от дождя в трансформаторной будке. Об этом сообщил в воскресенье, 29 июня, Telegram-канал «Дагестан 24/7».
Инцидент случился в Карабудахкентском районе. 15-летний школьник получил удар током.
Уточняется, что в настоящее время он находится в коме, сказано в публикации.
23 июня грибник получил ожоги второй степени после того, как дотронулся до дерева, стоящего под линией электропередачи, в Псковской области. 39-летний житель деревни Волчьи Ямы отправился за грибами в лес. В один момент он наткнулся на полянку, которая была усыпана грибами. Увлекшись сборами, он не заметил стоящую рядом ЛЭП.
Гроза и молния — чрезвычайно опасные явления для человека, поэтому нужно знать, как себя обезопасить. Чего нельзя делать дома во время непогоды, рассказали эксперты. Во время грозы нельзя прятаться под высокими деревьями, избегать металлических конструкций, держаться подальше от строек и хлипких рекламных щитов.