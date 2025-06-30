WP: в Иране сочли недостаточно мощными удары США

Есть предположение, что Иран заранее предвидел возможный удар Соединенных Штатов по своим ядерным объектам и заблаговременно вывез с них высокообогащенный уран. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани сообщил, что Иран не планирует прекращать обогащение урана и считает это своим законным правом в рамках международных соглашений. Трамп считает, что у Ирана имеется секретный ядерный объект, пишет RT.