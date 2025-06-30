Ni Mash: Подростки открыли огонь по автобусу с людьми в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде подростки около семи раз выстрелили в автобус с пассажирами. Об этом в воскресенье, 29 июня, сообщил Telegram-канал Ni Mash.
Инцидент случился в Советском районе. В маршрут А-47 стреляли из травматического пистолета несовершеннолетние, которые собрались на остановке.
— Очевидцы рассказали, что парень во всем черном просунул руку с оружием в окно автобуса и начал стрелять. Люди прятались от пуль на полу. Стекла транспортного средства были повреждены, — сказано в публикации.
Уточняется, что пострадал один человек. Нападавших устанавливают.
Полиция Петербурга 29 июня сообщила, что пьяные молодые люди стреляли из аэрозольного пистолета на Исаакиевской площади. Инцидент произошел около 01:00. В полицию поступила информация о стрельбе, после чего на место прибыли правоохранители.
28 июня в столице задержали мужчину, пытавшегося застрелить своего знакомого из боевого пистолета на Ленинском проспекте. Во время ссоры подозреваемый достал пистолет и выстрелил в знакомого как минимум три раза. Потерпевшего удалось спасти: ему оказали помощь и доставили в больницу.