Ni Mash: Подростки открыли огонь по автобусу с людьми в Нижнем Новгороде

28 июня в столице задержали мужчину, пытавшегося застрелить своего знакомого из боевого пистолета на Ленинском проспекте. Во время ссоры подозреваемый достал пистолет и выстрелил в знакомого как минимум три раза. Потерпевшего удалось спасти: ему оказали помощь и доставили в больницу.