Ричмонд
+25°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ni Mash: Подростки открыли огонь по автобусу с людьми в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде подростки около семи раз выстрелили в автобус с пассажирами. Об этом в воскресенье, 29 июня, сообщил Telegram-канал Ni Mash.

В Нижнем Новгороде подростки около семи раз выстрелили в автобус с пассажирами. Об этом в воскресенье, 29 июня, сообщил Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент случился в Советском районе. В маршрут А-47 стреляли из травматического пистолета несовершеннолетние, которые собрались на остановке.

— Очевидцы рассказали, что парень во всем черном просунул руку с оружием в окно автобуса и начал стрелять. Люди прятались от пуль на полу. Стекла транспортного средства были повреждены, — сказано в публикации.

Уточняется, что пострадал один человек. Нападавших устанавливают.

Полиция Петербурга 29 июня сообщила, что пьяные молодые люди стреляли из аэрозольного пистолета на Исаакиевской площади. Инцидент произошел около 01:00. В полицию поступила информация о стрельбе, после чего на место прибыли правоохранители.

28 июня в столице задержали мужчину, пытавшегося застрелить своего знакомого из боевого пистолета на Ленинском проспекте. Во время ссоры подозреваемый достал пистолет и выстрелил в знакомого как минимум три раза. Потерпевшего удалось спасти: ему оказали помощь и доставили в больницу.