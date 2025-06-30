В Сербии задумались о принятии российской системы «Мир»

Ранее российские власти уже предпринимали шаги по упрощению финансовых операций для иностранных туристов, включая запуск специальных карт и внедрение расчетов по QR-кодам, чтобы решить проблемы с оплатой и обменом валюты. В ряде стран, таких как Турция и Казахстан, также были введены меры для облегчения расчетов российских граждан.