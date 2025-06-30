Власти Крыма назвали предварительную причину природного пожара в Алуште

Напомним, ранее в ГУ МЧС по Крыму проинформировали, что к борьбе с распространением огня были привлечены два вертолёта Ми-8. Всего в тушении пожара задействованы не менее 225 человек и 33 единиц техники. Его быстрому распространению способствовал сильный ветер.