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Власти Крыма назвали предварительную причину природного пожара в Алуште

Пожарные осуществили более 30 сбросов воды с вертолётов на место ландшафтного пожара на юге Крыма.

Источник: Аргументы и факты

Крупный ландшафтный пожар вблизи поселка Лазурное в Алуште на южном берегу Крыма, по предварительной версии, начался из-за неосторожного обращения с огнём, сообщила министр экологии и природных ресурсов региона Ольга Шевцова.

Она уточнила, что площадь распространения пожара составляет 5 га. Из них 30% территории приходится на лесные угодья.

Шевцова отметила, что пожарные осуществили более 30 сбросов воды с вертолётов. Тушение в ночное время было приостановлено. Оно возобновится в 05:00 мск.

«Борьба с огнем продолжается, и ночью на месте останутся группы для наблюдения и дальнейшего тушения», — сказала министр в видеообращении в своём Telegram-канале.

Чиновница также добавила, что ближайшая особо охраняемая природная территория «Кастель» пожаром не задета.

Напомним, ранее в ГУ МЧС по Крыму проинформировали, что к борьбе с распространением огня были привлечены два вертолёта Ми-8. Всего в тушении пожара задействованы не менее 225 человек и 33 единиц техники. Его быстрому распространению способствовал сильный ветер.