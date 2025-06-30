СБУ объявила в розыск нарисовавшего граффити в освобожденной Судже блогера

Блогер, репер и художник Аким Апачев спровоцировал конфликт в публичном пространстве с помощью матерных граффити в освобожденном городе Суджа Курской области. На него уже отреагировали врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, военные блогеры и жители Суджи. Самой известной песней артиста стала композиция «Лето и Арбалеты», посвященная участию ВС РФ и ЧВК «Вагнера» в конфликте в Сирии.