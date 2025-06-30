Ричмонд
+25°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СБУ объявила в розыск нарисовавшего граффити в освобожденной Судже блогера

Российский блогер и певец Аким Апачев (Гасанов) объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Это следует из официальных данных украинских органов власти.

Апачев написал оскорбления ВСУ на стенах в Судже.

Российский блогер и певец Аким Апачев (Гасанов) объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Это следует из официальных данных украинских органов власти.

«Апачев был объявлен в розыск 8 мая 2024 года. На сайте СБУ блогер указан как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования», — сообщает РИА Новости.

Блогер, репер и художник Аким Апачев спровоцировал конфликт в публичном пространстве с помощью матерных граффити в освобожденном городе Суджа Курской области. На него уже отреагировали врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, военные блогеры и жители Суджи. Самой известной песней артиста стала композиция «Лето и Арбалеты», посвященная участию ВС РФ и ЧВК «Вагнера» в конфликте в Сирии.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше