Пьяный мужчина разбил четыре припаркованных автомобиля в Реутове

Ранее в Москве задержали мужчину, напавшего на автомобиль скорой помощи. По словам очевидцев, он подбежал к проезжающей мимо скорой и нанес удары по кузову. Кроме того, мужчина разбил стеклянную бутылку о лобовое стекло. После задержания злоумышленник объяснил свои действия тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения.