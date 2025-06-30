По делу о теракте в «Крокусе» раскаялся в содеянном только Шамсидин Фаридуни

«Вину признал полностью. В содеянном раскаивается», — следует из показаний 26-летнего обвиняемого. Три других фигуранта — Мухаммадсобир Файзов, Саидакрами Рачаболизада и Далерджон Мирзоев — хотя полностью и признали вину, но раскаиваться в содеянном не стали.
Гражданин Таджикистана Фаридуни проживал ранее со своей семьей в 50 км от Душанбе в кишлаке Лойоби. Там он работал сначала на стройке, а затем в лепешечной в Гиссаре. Именно Фаридуни неоднократно приходил в концертный зал в целях планирования теракта, где попал в кадр фотографа на фоне афиши группы «Пикник», которая должна была выступать в день теракта.
Адвокат Игорь Трунов, чья коллегия представляет в деле интересы 95 потерпевших, подтвердил ТАСС подлинность изученных агентством документов.
Дело о теракте
Теракт в «Крокус сити холле» был совершен 22 марта 2024 года. По уточненным данным СК, его жертвами стали 149 человек, 1 пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. Общий ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей. После теракта четверо исполнителей попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву. Некоторые их пособники также получили указания от организаторов покинуть Россию, но были задержаны при попытке пересечения границы.
Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в прокуратуру для последующей передачи в суд. Фигурантами являются 19 человек: Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов, Саидокрами Муродали Рачабализода, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Зоир Шарипзода, Якубджони Давлатхон Юсуфзода, Назримада Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусейн Медов, Джабраил Аушев, Алишер Касимов, Умеджон и Мустаким Солиевы, Исроил Исломов, Диловар и Аминчон Исломовы (все внесены в перечень террористов в РФ). Расследование в отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации продолжается.