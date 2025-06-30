По делу о теракте в «Крокусе» раскаялся в содеянном только Шамсидин Фаридуни

Гражданин Таджикистана Фаридуни проживал ранее со своей семьей в 50 км от Душанбе в кишлаке Лойоби. Там он работал сначала на стройке, а затем в лепешечной в Гиссаре. Именно Фаридуни неоднократно приходил в концертный зал в целях планирования теракта, где попал в кадр фотографа на фоне афиши группы «Пикник», которая должна была выступать в день теракта.