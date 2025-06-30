Мексиканские власти обнаружили 381 тело в заброшенном крематории

В заброшенном крематории в мексиканском районе Гранхас Поло Гамбоа города Сьюдад-Хуарес обнаружены останки 381 человека, сообщает газета La Jornada. Учреждение, обслуживавшее похоронные агентства, фактически не проводило кремацию тел, выдавая родственникам покойных чужой прах.
По информации региональной прокуратуры, тела находились внутри небольшого здания, напоминающего жилой дом с пятью-шестью комнатами, где из-за преступной халатности были сложены сотни останков.
Владелец крематория и один из сотрудников уже задержаны. Им предъявлены обвинения в ненадлежащем обращении с человеческими останками, нарушении санитарных норм, несанкционированном захоронении и мошенничестве.
В настоящее время следствие также проверяет деятельность похоронных агентств, которые сотрудничали с этим крематорием.
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