Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Протестующие в Сербии заблокировали дороги «до выполнения требований»

Протестующие в Сербии через соцсети заявили о начале тотальной блокировки дорог, улиц и перекрестков в своих районах до выполнения требований. Среди них — немедленное освобождение ранее задержанных протестующих и проведение досрочных парламентских выборов.

Источник: AP 2024

«После невыполнения ультиматума и массовых арестов граждан и студентов вчера и сегодня собрания граждан по всей Сербии приняли решение блокировать перекрестки, дороги и улицы в своих муниципалитетах. До выполнения требований!» — сообщили организаторы в соцсетях (цитата по ТАСС).

Студенты сообщили о перекрытии дорог в 24 местах Белграда и акциях в 18 городах страны. Протесты включают пикеты на транспортных узлах.

Вечером 28 июня в Сербии началась новая волна студенческих протестов. Демонстранты требовали назначить дату досрочных парламентских выборов. В Белграде во время беспорядков пострадали восемь человек. Всего, по данным МВД страны, в митинге участвовали 36 тыс. человек.