Протестующие в Сербии заблокировали дороги «до выполнения требований»

«После невыполнения ультиматума и массовых арестов граждан и студентов вчера и сегодня собрания граждан по всей Сербии приняли решение блокировать перекрестки, дороги и улицы в своих муниципалитетах. До выполнения требований!» — сообщили организаторы в соцсетях (цитата по ТАСС).