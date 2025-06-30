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В Братском районе на улицах Вихоревки заметили медведя

Информацию о прогулках зверя передали полицейским и охотоведам.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братском районе жительница Вихоревки запечатлела на видеокамеру прогулку медведя по улице Горького. Косолапый бежал вприпрыжку через дорогу. Женщина распространила видеоролик в социальных сетях. Об этом сообщается в одном из местных пабликов.

— Администрация Вихоревского городского поселения просит жителей быть внимательными, и в случаях встречи с диким зверем, необходимо сообщить об этом в правоохранительные органы и местную администрацию, — говорят местные власти.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что медвежонка без мамы заметили вблизи большой Байкальской тропы. Сейчас у медведей период «свадьбы», и родители могут оставлять своих малых косолапых одних без присмотра.