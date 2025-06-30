В Братском районе на улицах Вихоревки заметили медведя

В Братском районе жительница Вихоревки запечатлела на видеокамеру прогулку медведя по улице Горького. Косолапый бежал вприпрыжку через дорогу. Женщина распространила видеоролик в социальных сетях. Об этом сообщается в одном из местных пабликов.
— Администрация Вихоревского городского поселения просит жителей быть внимательными, и в случаях встречи с диким зверем, необходимо сообщить об этом в правоохранительные органы и местную администрацию, — говорят местные власти.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что медвежонка без мамы заметили вблизи большой Байкальской тропы. Сейчас у медведей период «свадьбы», и родители могут оставлять своих малых косолапых одних без присмотра.