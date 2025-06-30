В Братском районе на улицах Вихоревки заметили медведя

В Братском районе жительница Вихоревки запечатлела на видеокамеру прогулку медведя по улице Горького. Косолапый бежал вприпрыжку через дорогу. Женщина распространила видеоролик в социальных сетях. Об этом сообщается в одном из местных пабликов.