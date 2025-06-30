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В Красноярском крае в результате ДТП пострадали пять человек

Ехавший из Дивногорска водитель вылетел на встречную полосу.

Источник: ГУ МВД

В Красноярском крае на 63-м км трассы Р-257 «Енисей» в результате ДТП пострадали пять человек. Случилось это накануне вечером, 29 июня. По предварительным данным, которые озвучила краевая полиция, предположительным виновником стал 30-летний водитель «Лады Приоры», который направлялся из Дивногорска в сторону Балахты.

По непонятным причинам он вылетел на встречную полосу в тот момент, когда там двигался «Фольксваген», за рулем которого находился 33-летний автомобилист. Что осталось от двух машин — на фото. В результате столкновения пострадали все участники ДТП, среди которых был и пятилетний ребенок.

Всех доставили в ближайшую больницу, об их состоянии не сообщается. На место аварии выезжала следственно-оперативная группа.