В Красноярском крае в результате ДТП пострадали пять человек

По непонятным причинам он вылетел на встречную полосу в тот момент, когда там двигался «Фольксваген», за рулем которого находился 33-летний автомобилист. Что осталось от двух машин — на фото. В результате столкновения пострадали все участники ДТП, среди которых был и пятилетний ребенок.