Во Владивостоке возбудили дело после инцидента с запахом газа в ТЦ

В воскресенье, 29 июня, был эвакуирован ТЦ «Реми» во Владивостоке. В ГУ МЧС по Приморскому края РИА Новости уточняли, что поступила информация о запахе газа. В минздраве Приморья агентству рассказали, что один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести, восемь человек отправлены на амбулаторное лечение. В правительстве Приморья заявили, что проверили помещения и район касс с газоанализатором, ничего не обнаружено, проверка продолжилась. Как уточняла полиция, проверяются данные, что в ТЦ распылен газ неизвестного происхождения.