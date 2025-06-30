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Во Владивостоке возбудили дело после инцидента с запахом газа в ТЦ

СК возбудил дело после инцидента в ТЦ Владивостока, где сообщили о запахе газа.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 30 июн — РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили после инцидента в ТЦ Владивостока, где сообщали о запахе газа и пострадали девять человек, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Приморскому краю.

В воскресенье, 29 июня, был эвакуирован ТЦ «Реми» во Владивостоке. В ГУ МЧС по Приморскому краю РИА Новости уточняли, что поступила информация о запахе газа. В минздраве Приморья агентству рассказали, что один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести, восемь человек отправлены на амбулаторное лечение. В правительстве Приморья заявили, что проверили помещения и район касс с газоанализатором, ничего не обнаружено, проверка продолжилась. Как уточняла полиция, проверяются данные, что в ТЦ распылен газ неизвестного происхождения.

«Да (возбудили — ред.), статья 238 (“Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности”)», — сказал собеседник.