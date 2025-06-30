Обвиняемые в совершении теракта в «Крокусе» не захотели раскаиваться

Шамсидин Фаридуни, обвиняемый в совершении теракта в концертном зале «Крокус сити холл», стал единственным из четырех подсудимых, кто не только полностью признал свою вину, но и выразил раскаяние в содеянном. Остальные лишь признали вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела, с которыми ознакомилось агентство.