Обвиняемые в совершении теракта в «Крокусе» не захотели раскаиваться

Непосредственный исполнитель теракта Фаридуни раскаялся в содеянном, пишет ТАСС.
Шамсидин Фаридуни, обвиняемый в совершении теракта в концертном зале «Крокус сити холл», стал единственным из четырех подсудимых, кто не только полностью признал свою вину, но и выразил раскаяние в содеянном. Остальные лишь признали вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела, с которыми ознакомилось агентство.
В материалах дела приводятся слова 26-летнего гражданина Таджикистана: «Вину признал полностью. В содеянном раскаивается», — говорится в показаниях Фаридуни, зачитанных в ходе следствия. Остальные трое фигурантов — Мухаммадсобир Файзов, Саидакрами Рачаболизада и Далерджон Мирзоев — также признали свою причастность к преступлению, но отказались раскаиваться.
В Подмосковье 22 марта 2024 года группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». Погибли 149 человек, еще почти две сотни пострадали. Расследование уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» было завершено 23 июня 2025 года. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Уголовное дело в отношении 19 обвиняемых направлено прокурору для передачи в суд.