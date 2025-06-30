Больше двух тысяч гектаров тайги горит в Хабаровском крае

По итогам прошедших выходных в Хабаровском крае зарегистрировано пять лесных пожаров — огнём в общей сложности охвачено 2342 гектара тайги. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», термоточки находятся в Тугуро-Чумиканском, Ульчском и Советско-Гаванском районах. Все возгорания произошли из-за действия гроз.
Согласно информации министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона, в настоящее время огонь не угрожает населённым пунктам и объектам экономики. Самый крупный очаг расположен в 85 километрах к юго-западу от села Удское — его площадь составляет 1900 гектаров. Всего в крае к тушению привлечено 64 человека, восемь единиц наземной техники и два самолёта.
Напомним, что в настоящее время пожароопасный сезон открыт во всех 40 лесничествах региона. В 19 муниципальных районах и округах края продолжает действовать особый противопожарный режим. В этот период категорически запрещено разведение костров, выжигание сухой травы и мусора, а также проведение пожароопасных работ.