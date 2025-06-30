Больше двух тысяч гектаров тайги горит в Хабаровском крае

Согласно информации министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона, в настоящее время огонь не угрожает населённым пунктам и объектам экономики. Самый крупный очаг расположен в 85 километрах к юго-западу от села Удское — его площадь составляет 1900 гектаров. Всего в крае к тушению привлечено 64 человека, восемь единиц наземной техники и два самолёта.